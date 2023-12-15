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Регион 15.12.2023 19:56

Армения готова открыть 12 пунктов пропуска на границе с Азербайджаном и Турцией

Армения готова открыть 12 пунктов пропуска на границах с Азербайджаном и Турцией, обеспечить транспортное сообщение с этими странами, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"(...) наша страна выражает готовность построить и реконструировать все те инфраструктуры, которые обеспечат страны региона транспортным сообщением в направлениях Север-Юг и Восток-Запад", - сказал Саносян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Ереване в пятницу.

По его словам, Армения готова разместить семь автомобильных пунктов пропуска на границах Армения-Азербайджан и Армения-Турция, а также обеспечить железнодорожное сообщение между Арменией, Азербайджаном и Турцией, восстановив четыре участка железнодорожной инфраструктуры и установив четыре пункта пропуска на ж/д на границе Армения-Азербайджан и один пункт пропуска на границе Армения-Турция.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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