Возвращая четыре села Азербайджану, Армения получает госграницу - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации и демаркации государственной границы между странами.

"Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алма-Атинская декларация", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, сказанное означает, что Армения и Азербайджан создают не новые границы, а должны восстановить "на земле" существующие самые последние де-юре границы.

Пашинян отметил, что, возвращая четыре села под азербайджанский контроль, Армения получает государственную границу.