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Регион 20.03.2024 17:37

Возвращая четыре села Азербайджану, Армения получает госграницу - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации и демаркации государственной границы между странами.

"Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алма-Атинская декларация", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, сказанное означает, что Армения и Азербайджан создают не новые границы, а должны восстановить "на земле" существующие самые последние де-юре границы.

Пашинян отметил, что, возвращая четыре села под азербайджанский контроль, Армения получает государственную границу.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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