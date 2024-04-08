Армения передала Азербайджану восьмую по счету редакцию предложений по проекту соглашения о мире

Армения направила Азербайджану очередной пакет предложений по проекту мирного договора, заявила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
"Армения ответила на последние предложения Азербайджана. Речь идет о восьмой редакции предложений вокруг проекта соглашения о мире", - сказала Бадалян.
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