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Регион 08.04.2024 18:47

Армения передала Азербайджану восьмую по счету редакцию предложений по проекту соглашения о мире

Армения направила Азербайджану очередной пакет предложений по проекту мирного договора, заявила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

"Армения ответила на последние предложения Азербайджана. Речь идет о восьмой редакции предложений вокруг проекта соглашения о мире", - сказала Бадалян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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