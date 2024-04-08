Армения передала Азербайджану восьмую по счету редакцию предложений по проекту соглашения о мире

Армения направила Азербайджану очередной пакет предложений по проекту мирного договора, заявила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. "Армения ответила на последние предложения Азербайджана. Речь идет о восьмой редакции предложений вокруг проекта соглашения о мире", - сказала Бадалян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».