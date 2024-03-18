НАТО поддерживает долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг

НАТО не является посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией, но выступает за долгосрочный мир между этими станами, заявил генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг.
"Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией очень важен. В ходе нашей вчерашней встречи президент (Азербайджана -ред.) Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Армения близки к миру как никогда, и я это полностью поддерживаю", - заявил Столтенберг в интервью азербайджанскому гостелеканалу AzTV.
Он добавил, что установление мира будет способствовать экономическому развитию региона.
"НАТО не является посредником в проводимых переговорах (между Азербайджаном и Арменией -ИФ), но поддерживает долгосрочный мир, поскольку это очень важно и для региональной и для глобальной безопасности и стабильности. И мир это необходимость для будущего процветания, так как мирные условия облегчают экономическое развитие", - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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