Пашинян предложил НАТО содействовать урегулированию отношений Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает содействия НАТО в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном.

"Ожидаем твердого содействия международного сообщества, в том числе, НАТО, мирному процессу между Арменией и Азербайджаном на основе известных и взаимно согласованных принципов, а также однозначного отрицания политики принуждения и угроз", - сказал Пашинян во вторник на брифинге по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Ереване.

Он также сообщил о приверженности Еревана повестке урегулирования отношений с Турцией. "Считаем, что реализация достигнутых в 2022 году с Турцией договоренностей могут положительно повлиять на установление стабильности на Южном Кавказе", - сказал Пашинян.