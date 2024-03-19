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Регион 19.03.2024 13:57

Пашинян предложил НАТО содействовать урегулированию отношений Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает содействия НАТО в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном.

"Ожидаем твердого содействия международного сообщества, в том числе, НАТО, мирному процессу между Арменией и Азербайджаном на основе известных и взаимно согласованных принципов, а также однозначного отрицания политики принуждения и угроз", - сказал Пашинян во вторник на брифинге по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Ереване.

Он также сообщил о приверженности Еревана повестке урегулирования отношений с Турцией. "Считаем, что реализация достигнутых в 2022 году с Турцией договоренностей могут положительно повлиять на установление стабильности на Южном Кавказе", - сказал Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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