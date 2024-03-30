Обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении - Минобороны Азербайджана

На освобожденных от оккупации территориях обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
"После антитеррористической операции, проведённой Азербайджанской Армией, в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении.
Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях было обнаружено 8 зенитных пушек "КС-19", - говорится в информации.
Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора, заявили в оборонном ведомстве.
В.Алиев
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