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Оборона 30.03.2024 16:40

Обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении - Минобороны Азербайджана

На освобожденных от оккупации территориях обнаружены артиллерийские установки вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"После антитеррористической операции, проведённой Азербайджанской Армией, в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении.

Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях было обнаружено 8 зенитных пушек "КС-19", - говорится в информации.

Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора, заявили в оборонном ведомстве.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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