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Регион 26.02.2024 18:51

Глава МИД Армении совершит визит в Турцию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию 1 марта с рабочим визитом, сообщили в министерстве.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта отправится с рабочим визитом в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме", - проинформировали в пресс-службе армянского МИД.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница между странами закрыта.

Спецпредставители двух стран ранее провели ряд встреч по вопросу нормализации отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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