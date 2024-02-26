Глава МИД Армении совершит визит в Турцию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию 1 марта с рабочим визитом, сообщили в министерстве.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта отправится с рабочим визитом в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме", - проинформировали в пресс-службе армянского МИД.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница между странами закрыта.

Спецпредставители двух стран ранее провели ряд встреч по вопросу нормализации отношений.