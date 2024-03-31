Баку вновь призвал международное сообщество оказать давление на Ереван для предотвращения роста реваншизма в Армении

Официальный Баку призвал международное сообщество оказать давление на Ереван для предотвращения роста реваншизма в Армении, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

“Уроки истории, предотвращение повторения подобных ужасных событий и прекращение безнаказанности преступников имеют решающее значение для использования возможностей, открывшихся для установления мира в регионе в нынешний постконфликтный период. В этом смысле предотвращение роста реваншизма в Армении в значительной степени зависит от международного сообщества, а также от руководства этой страны”, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по случаю 106-й годовщины 31 марта - Дня Геноцида азербайджанцев.

Как отметили в министерстве, в марте-апреле 1918 года, используя все доступные средства для этнической чистки азербайджанцев с их исконных на протяжении всей истории территорий, радикально настроенные армяне совершили дикие зверства против азербайджанцев.

“Десятки тысяч азербайджанцев, проживавших в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других регионах, были зверски убиты, многочисленные населенные пункты, религиозные и культурные памятники разрушены. В результате массовых убийств только в Губе было зверски убито более 16 000 человек и стерто с лица земли 167 деревень”, - подчеркнули в МИД.

При этом в Баку пояснили, что массовые зверства, совершенные против гражданского населения, массовые захоронения жертв резни, обнаруженные в Губинском районе в 2007 году, признания чрезвычайного комиссара на Кавказе, этнического армянина Степана Шаумяна о том, что 6000 вооруженных солдат Бакинского Совета и 4000 вооруженных солдат партии "Дашнакцутюн" принимали участие в массовых убийствах, сровняли с землей населенные пункты и памятники культуры, раскрывали точный характер массовых убийств.

В министерстве отметили, что на основании выявленных Чрезвычайной следственной комиссией Азербайджанской Демократической Республики (АДР) (1918-1920 - ИФ) доказательств были возбуждены уголовные дела в отношении 194 лиц, обвиняемых в совершенных преступлениях, 24 человека были арестованы в Баку и около 100 - в Шемахе.

“31 марта - День Геноцида азербайджанцев, это день памяти наших невинных соотечественников, которые стали жертвами расовой дискриминации и нетерпимости со стороны радикальных армянских группировок и подвергались систематическим этническим чисткам и геноциду”, - отметили в МИД.

Х. Насирзаде