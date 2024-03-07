Глава МИД Армении заявил не только о политической, но и экономической выгоде установления мира с Азербайджаном

Установление мира между Арменией и Азербайджаном будет выгодно не только с политической, но и экономической точки зрения, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Есть ряд ключевых вопросов, но самый важный из них - взаимное признание странами территориальной целостности друг друга и дальнейший процесс делимитации и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал Мирзоян на совместной с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом пресс-конференции в четверг в Ереване.
По его словам, по этим принципам Армения и Азербайджан "достигли согласия на самом высоком уровне, что подтверждено в заявлениях по итогам встреч в Праге, Сочи и Брюсселе".
"Считаем, что установление мира на основе этих принципов станет благоприятным для стран не только с политической точки зрения, но и будет выгодно экономически", - сказал Мирзоян.
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