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Внешняя политика 07.03.2024 20:56

Дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении пока не определена

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о реальной возможности установления мира с Азербайджаном.

"Наши народы нуждаются в мире, они достойны мира, и никто из нас не обречен на постоянную вражду. Сейчас мы действительно имеем возможность мира", - сказал Мирзоян в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Он также отметил, что новые сроки встречи глав МИД Армении и Азербайджана пока не определены, но стороны находятся в постоянном контакте.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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