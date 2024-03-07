Дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении пока не определена

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о реальной возможности установления мира с Азербайджаном.

"Наши народы нуждаются в мире, они достойны мира, и никто из нас не обречен на постоянную вражду. Сейчас мы действительно имеем возможность мира", - сказал Мирзоян в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Он также отметил, что новые сроки встречи глав МИД Армении и Азербайджана пока не определены, но стороны находятся в постоянном контакте.