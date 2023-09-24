Байрамов проинформировал генсека ООН об антитеррористических мероприятиях Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Министр подробно проинформировал генсека о сложившейся обстановке в регионе, напряженности, возникшей в результате военных провокаций так называемого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, а также о целях и результатах проведенных локальных антитеррористических мероприятий", - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов также рассказал о проводимом в настоящее время процессе разоружения незаконных армянских вооруженных формирований и в качестве доказательства представил генсеку фотографии военной техники и боеприпасов, конфискованных за последние три дня.
"Было сообщено, что в городе Евлах состоялась встреча правительства Азербайджана с представителем армянских жителей, а также по результатам этой встречи были предприняты шаги для удовлетворения потребностей жителей и оказана гуманитарная помощь", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В.Алиев
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