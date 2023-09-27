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Внешняя политика 27.09.2023 22:07

Алиев: Азербайджан продолжит поддерживать ООН-Хабитат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймуну Мохд Шариф, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе встречи Алиев заявил, что проведение Второго азербайджанского национального урбанистического форума является позитивным шагом, отметив, что повестка дня предстоящего в Зангилане мероприятия весьма разнообразна и сообщив, что в его рамках состоится заседание министров архитектуры и градостроительства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава государства сказал, что проведение в Азербайджане Всемирного дня населенных пунктов также является важным шагом.

В свою очередь Маймуна Мохд Шариф выразила признательность за организацию Азербайджаном мероприятия, связанного со Всемирным днем населенных пунктов, проинформировав собеседника о работе, проводимой ООН-Хабитат по различным аспектам концепции "умный город". По ее мнению, мероприятие в Зангилане создает хорошую возможность для обсуждения происходящих в мире процессов, связанных с урбанизацией.

Алиев отметил, что изменения климата и урбанизация являются очень важными вопросами для Баку, и заявил, что за время, прошедшее с прошлогоднего визита исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам в Азербайджан, "на освобожденных от оккупации землях была осуществлена широкомасштабная восстановительная работа". Он сообщил, что бывшие вынужденные переселенцы уже размещены в двух городах и трех селах, и "данный процесс продолжается". Глава государства выразил надежду на что, что исполнительный директор ООН-Хабитат в ходе визита в Азербайджан ознакомится с проводимой в этой области работой.

Коснувшись вопроса изменения климата, президент Азербайджана заявил, что работа, проводимая в стране в области возобновляемой энергии, "также внесет вклад в решение этой проблемы", и сообщил "о реализации на освобожденных от оккупации территориях двух проектов, связанных с производством около 500 мегаватт солнечной и ветряной энергии".

Маймуна Мохд Шариф расценила поддержку и финансовую помощь, оказываемые Азербайджаном деятельности организации, как позитивный шаг. Алиев же отметил, что азербайджанское государство и впредь будет поддерживать деятельность организации.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, ВСТРЕЧА


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