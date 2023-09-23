Баку ждет от Еревана практических шагов по нормализации отношений - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что наблюдаемая тенденция заключалась в том, что Армения повторила свою прошлую практику создания политических, военных и других провокаций на каждом этапе переговоров с целью иммитировать переговоры, уклониться в последний момент от взятых обязательств и от принятия конкретных решений.

"Таким образом, усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией вновь стали жертвой политики реваншизма Армении", - сказал Байрамов.

Оратор заметил, что Азербайджан подтверждает свою готовность к подлинному диалогу и переговорам с Арменией на основе равноправия и взаимного уважения законных интересов двух стран, несмотря на все серьезные вызовы, вытекающие из деструктивной позиции Армении.

"Мы по-прежнему твердо верим в существование исторической возможности как для Азербайджана, так и для Армении установить добрососедские отношения и жить мирно как два суверенных государства в пределах международно признанных границ", - сказал министр, подчеркнув, что настало время воспользоваться этой возможностью.

Байрамов подчеркнул, что устные заявления руководства Армении относительно признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, должны быть подтверждены практическими шагами.

"За время тридцатилетней оккупации Армения уничтожила исторические памятники и культурное наследие Азербайджана, проводя политику культурной чистки против страны", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации землях усилиями азербайджанского правительства проводятся работы по реконструкции территорий, чтобы люди могли вернуться на родные земли.

"Несмотря на беспрецедентные страдания, лишения и разрушения, пережитые азербайджанским народом в результате почти тридцатилетней военной оккупации, Азербайджан выступил с инициативой программы нормализации. Наша страна предложила мир, основанный на равноправии и взаимном уважении законных интересов обеих сторон в рамках взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и целостности и нерушимости границ друг друга", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

В.Алиев