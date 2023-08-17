В Баку надеются, что Армения, наконец, станет конструктивной в переговорах о мире

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана рассчитывают на конструктивный подход Еревана к переговорам с Баку.
"Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства об обсуждениях ситуации в регионе, проведенных накануне в Совете безопасности ООН.
"Как подчеркивали многие члены Совета безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле", - добавили в министерстве.
Там считают, что "очередная попытка Армении использовать Совет безопасности ООН в собственной кампании шантажа провалилась". "Подобные попытки Армении манипулировать и эксплуатировать указанный высший орган не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны", - говорится в заявлении.
В Баку высоко оценили заявления некоторых государств-членов СБ ООН, а также Турции "о необходимости искреннего диалога и добросовестного взаимодействия в связи с функционированием всех предлагаемых Азербайджаном маршрутов, особенно по дороге Агдам-Ханкенди", для доставки товаров жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения.
"Обсуждения еще раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом и что препятствия, созданные Арменией, должны быть решительно устранены для обеспечения законной и прозрачной доставки товаров в Карабахский регион Азербайджана", - считают во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, признание некоторыми государствами-членами законных опасений безопасности Азербайджана является многообещающим шагом на пути к устранению определенных вызовов в регионе, продолжили в министерстве.
В заявлении МИД отмечается, что Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. С другой стороны, добавили в ведомстве, "мы проводим политику реинтеграции жителей Карабахского региона армянского происхождения в качестве равноправных граждан, обеспечивая все их права и свободы в соответствии со всеми соответствующими международными механизмами по правам человека, предусмотренными Конституцией Азербайджана".
"Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и международным правом", - заявили в министерстве.
"Азербайджан настроен на конструктивное взаимодействие со всеми сторонами, которые искренне заинтересованы в продвижении нормализации отношений и тем самым готовы внести свой вклад в достижение долгожданного мира и стабильности в регионе", - заключили в МИД Азербайджана.
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