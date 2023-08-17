Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Внешняя политика 17.08.2023 10:09

В Баку надеются, что Армения, наконец, станет конструктивной в переговорах о мире

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана рассчитывают на конструктивный подход Еревана к переговорам с Баку.

"Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства об обсуждениях ситуации в регионе, проведенных накануне в Совете безопасности ООН.

"Как подчеркивали многие члены Совета безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле", - добавили в министерстве.

Там считают, что "очередная попытка Армении использовать Совет безопасности ООН в собственной кампании шантажа провалилась". "Подобные попытки Армении манипулировать и эксплуатировать указанный высший орган не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны", - говорится в заявлении.

В Баку высоко оценили заявления некоторых государств-членов СБ ООН, а также Турции "о необходимости искреннего диалога и добросовестного взаимодействия в связи с функционированием всех предлагаемых Азербайджаном маршрутов, особенно по дороге Агдам-Ханкенди", для доставки товаров жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения.

"Обсуждения еще раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом и что препятствия, созданные Арменией, должны быть решительно устранены для обеспечения законной и прозрачной доставки товаров в Карабахский регион Азербайджана", - считают во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, признание некоторыми государствами-членами законных опасений безопасности Азербайджана является многообещающим шагом на пути к устранению определенных вызовов в регионе, продолжили в министерстве.

В заявлении МИД отмечается, что Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. С другой стороны, добавили в ведомстве, "мы проводим политику реинтеграции жителей Карабахского региона армянского происхождения в качестве равноправных граждан, обеспечивая все их права и свободы в соответствии со всеми соответствующими международными механизмами по правам человека, предусмотренными Конституцией Азербайджана".

"Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и международным правом", - заявили в министерстве.

"Азербайджан настроен на конструктивное взаимодействие со всеми сторонами, которые искренне заинтересованы в продвижении нормализации отношений и тем самым готовы внести свой вклад в достижение долгожданного мира и стабильности в регионе", - заключили в МИД Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ООН, МИД


Похожие новости


Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы В Баку заявили, что представленное Ереваном видео не имеет отношения к инциденту с задержанием армянского диверсанта В Азербайджане возбудили дело по факту нарушения госграницы армянской разведывательно-диверсионной группой Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы В Баку отвергли обвинения Парижа относительно Лачинской дороги Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az