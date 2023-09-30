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Внешняя политика 30.09.2023 13:50

Азербайджан выделяет $1 млн для Программы ООН по населенным пунктам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить $1 млн длы Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в субботу, средства выделяются для поддержки расширения взаимовыгодного сотрудничества в направлении развития устойчивых городов в мире, а также укрепления мира и безопасности в этом контексте.

Средства эквивалентные $1 млн будет выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в объеме, указанном в распоряжении, а Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного документа.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ООН


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