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Внешняя политика 30.09.2023 12:05

Случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями не зафиксировано - ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.

Об этом заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, сообщает агентство "Анадолу".

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - сказала Белани.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ООН


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