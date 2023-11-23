Минобороны РФ: свернут российский наблюдательный пост в Лачинском районе

Свернут российский наблюдательный пост в Лачинском районе Азербайджана, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Лачинском районе", - говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны РФ.

"Всего с 19 сентября свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - добавляется в нем.

Вместе с тем российские миротворцы продолжают выполнять задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, подчеркивается в документе.