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Карабах 23.11.2023 20:54

Минобороны РФ: свернут российский наблюдательный пост в Лачинском районе

Свернут российский наблюдательный пост в Лачинском районе Азербайджана, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Лачинском районе", - говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны РФ.

"Всего с 19 сентября свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - добавляется в нем.

Вместе с тем российские миротворцы продолжают выполнять задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, подчеркивается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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