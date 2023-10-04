Песков подтвердил проведение переговоров с США и ЕС по Карабаху в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение некоторых СМИ о проведении в середине сентября трехсторонней встречи США, ЕС и РФ по Карабаху, отметив, что описанные детали этой встречи не соответствуют действительности.

"Не совсем так, как это описывается, там много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, действительно имели место", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть сведения о переговорах.

При этом Песков подчеркнул: "Но это не те переговоры, о которых там написано".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что представители ЕС, США и РФ встречались в Турции для обсуждения ситуации в Карабахе, однако ничего секретного в самом факте этих контактов не было.

"Насчет секретных я не знаю: к нам обратились США и ЕС, инициативно. Попросили провести встречу, я бы даже сказала, провести какие-то контакты. Цель встречи была обозначена и в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и все", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Ранее газета Politico писала, что представители ЕС, США и России провели встречу 17 сентября в Турции по теме Карабаха.

По ее данным, США на встрече представлял старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС в Турцию отправился Тойво Клаар, спецпредставитель Брюсселя в кавказском регионе. От российской стороны в переговорах принимал участие спецпосланник главы МИД РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Отдел новостей