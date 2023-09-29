Азербайджан в течение ближайших дней допустит международную группу экспертов ООН в Карабах – Гаджиев

Международная группа экспертов ООН в ближайшие дни, как ожидается, посетит Карабахский регион Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью CBC News заявил, что Баку намерен допустить международную группу экспертов ООН в этот район в «течение нескольких дней», и добавил, что возможность посетить регион могут получить и зарубежные СМИ.
По словам Гаджиева, Азербайджан не ставит целью вынудить армян Карабаха покинуть этот регион, наоборот, гарантирует их безопасность, если они останутся.
Он заметил, что у Баку есть комплексный план по обеспечению безопасных и лучших условий жизни армян Карабаха, однако «тот, кто боится, может уехать». «Нам бы хотелось, чтобы они остались», - добавил Гаджиев.
Р.Керимов
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