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Карабах 27.09.2023 11:31

В Баку не видят необходимости в международной наблюдательной миссии по Карабаху – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку не видят необходимости в международной наблюдательной миссии по Карабаху.

«Необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны», - заявил Гаджиев в интервью Deutsche Welle, отметив, что «Азербайджану нечего скрывать».

Гаджиев добавил, что «Азербайджан всегда был против какой-либо геополитической конкуренции на Южном Кавказе». Он также призвал не рассматривать регион через призму геополитической конкуренции.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, КАРАБАХ, МИССИЯ


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