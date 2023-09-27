В Баку не видят необходимости в международной наблюдательной миссии по Карабаху – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку не видят необходимости в международной наблюдательной миссии по Карабаху.

«Необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны», - заявил Гаджиев в интервью Deutsche Welle, отметив, что «Азербайджану нечего скрывать».

Гаджиев добавил, что «Азербайджан всегда был против какой-либо геополитической конкуренции на Южном Кавказе». Он также призвал не рассматривать регион через призму геополитической конкуренции.

Р.Керимов