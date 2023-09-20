В Баку считают, что экстренное заседание СБ ООН по Карабаху может навредить мирному процессу на Южном Кавказе – помощник Алиева

Помощник президента Азербайджан - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку придерживается мнения в нецелесообразности проведения 21 сентября экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Карабахского региона страны.

«Мы считаем, что обсуждение такого локального вопроса на уровне Совбеза ООН принесет больше вреда, чем пользы. Мы бы не хотели, чтобы сегодняшняя хрупкая ситуация еще больше ухудшилась. Если же все таки такое заседание состоится, то Азербайджан выскажет свое легитимную обеспокоенность и видение», - сказал Гаджиев в среду на брифинге в МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

В свою очередь, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков также участвовавший на брифинге, обратился к заинтересованным странам с предложением дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Азербайджана, которые могут поставить текущую хрупкую ситуацию под угрозу. «Мы обращаемся к тем, кто стремится созвать заседание Совбеза ООН, с призывом подумать, насколько полезными могли бы быть эти шаги для продвижения общей повестки дня в области мира", - сказал он.

Амирбеков добавил: «Я надеюсь, что это послание Азербайджана будет услышано и встреча не повлияет негативно на нормализацию отношений с Арменией".

Х.Насирзаде