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Карабах 22.09.2023 16:31

Гаджиев заявил о создании условий для доставки МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по Агдамской и Лачинской дорогам

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о создании необходимых условий для доставки МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

«Провел встречу с представителями бакинского офиса МККК и другими международными партнерами… В ходе встречи с представителями МККК мы заявили, что обеспечены и будут обеспечены все необходимые условия для доставки медикаментов, продовольствия и других грузов МККК по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди», - написал Гаджиев в пятницу в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Он отметил, что азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им при посредничестве МККК. «По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Для этих целей мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь», - сообщил помощник Алиева.

Гаджиев добавил, что «для медицинской эвакуации в Армению медицинские автомобили могут прибыть и из Армении».

Он рассказал, что с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел армянских комбатантов, оставленных на поле боя.

Помощник президента Азербайджана отметил, что в Баку поддерживают направление дополнительного персонала из офиса МККК в Баку и из Женевы (штаб-квартиры МККК - ИФ).

Он заметил, что армянские военные, «добровольно сложившие оружие, свободны, о чем мы открыто заявили».

«В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военнослужащие и гражданский персонал на местах оказывают помощь гражданскому населению и будут продолжать это делать», - добавил Гаджиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАДЖИЕВ, КАРАБАХ, МККК


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