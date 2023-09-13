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Внутренняя политика 13.09.2023 16:39

Гаджиев призвал международных партнеров Баку оказать давление на Ереван в вопросе использования маршрутов для снабжения Карабаха

В Баку призывают международных партнеров оказать давление на Ереван в вопросе использования маршрутов для снабжения Карабаха, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Баку продолжает взаимодействие с МККК, «чтобы обеспечить скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков, как это было согласовано в телефонном разговоре между Алиевым (президентом Азербайджана – ИФ) и Блинкеном (госсекретарем США – ИФ) 1 сентября».

С тех пор прошло 12 дней, продолжил помощник президента Азербайджана, «но подчиненный Армении незаконный режим (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ) отказывается от открытия дороги (Агдам-Ханкенди)».

«Мы призываем наших международных партнеров удвоить свои усилия и оказать давление на Армению и ее марионеточный незаконный режим, чтобы положить конец этой деструктивной политике», - написал Гаджиев в среду в соцсети «Х» (ранее твиттер), добавив, что сохранение статус-кво и преднамеренное превращение гуманитарных вопросов в оружие – «их бесполезная стратегия».

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, КАРАБАХ, ДОРОГИ


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