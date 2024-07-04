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04.07.2024 17:32

«Bakcell» впервые в стране представил технологию VoWiFi

Компания "Bakcell" впервые в Азербайджане запустила услугу звонков по Wi-Fi - VoWiFi (передача голоса по Wi-Fi). Новая услуга позволит абонентам за пределами страны звонить в любую точку мира по тарифу в Азербайджане, если на смартфоне активна сеть Wi-Fi.

Для этого достаточно, чтобы во время пребывания за границей были активны услуги роуминга и VoLTE/VoWiFi.

Каковы преимущества услуги VoWiFi?

· Благодаря услуге VoWiFi абонент сможет совершенно бесплатно принимать входящие звонки в роуминге, находясь за рубежом.

· Даже в местах отсутствия сети можно будет сделать качественный звонок с мобильного номера через Wi-Fi.

· Звонки, совершаемые с помощью услуги VoWiFi за границей, оплачиваются по местным тарифам. Это помогает сэкономить дополнительные расходы на международные звонки.

Можно проверить поддержку смартфоном технологии VoWiFi, набрав код *309#. Более подробную информацию можно найти на странице bakcell.com/vowifi.

Следует отметить, что технология VoWiFi является одним из инновационных продуктов, который включен в новую стратегию бренда "Bakcell". В ближайший период компания планирует предложить абонентам ряд новых продуктов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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