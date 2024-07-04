«Bakcell» впервые в стране представил технологию VoWiFi

Компания "Bakcell" впервые в Азербайджане запустила услугу звонков по Wi-Fi - VoWiFi (передача голоса по Wi-Fi). Новая услуга позволит абонентам за пределами страны звонить в любую точку мира по тарифу в Азербайджане, если на смартфоне активна сеть Wi-Fi.
Для этого достаточно, чтобы во время пребывания за границей были активны услуги роуминга и VoLTE/VoWiFi.
Каковы преимущества услуги VoWiFi?
· Благодаря услуге VoWiFi абонент сможет совершенно бесплатно принимать входящие звонки в роуминге, находясь за рубежом.
· Даже в местах отсутствия сети можно будет сделать качественный звонок с мобильного номера через Wi-Fi.
· Звонки, совершаемые с помощью услуги VoWiFi за границей, оплачиваются по местным тарифам. Это помогает сэкономить дополнительные расходы на международные звонки.
Можно проверить поддержку смартфоном технологии VoWiFi, набрав код *309#. Более подробную информацию можно найти на странице bakcell.com/vowifi.
Следует отметить, что технология VoWiFi является одним из инновационных продуктов, который включен в новую стратегию бренда "Bakcell". В ближайший период компания планирует предложить абонентам ряд новых продуктов.
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