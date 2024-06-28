Очередной успех местных автоперевозчиков!

Впервые грузы из Китая в Азербайджан были перевезены азербайджанским автомобильным транспортом.
В частности, два автотранспортных средства с грузом холодильников и кондиционеров выехали из Китая 20 июня и через 6 дней прибыли в Азербайджан.
Махмуд Намазов, директор ООО «Narçın Transport» (www.narchin.az), которая осуществила данную грузоперевозку, подчеркнул, что это первая перевозка азербайджанской компанией по «дороге Туран». Он отметил, что «этот успех поднимет торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой на новый уровень и внесет вклад в расширение географии местных грузоперевозчиков».
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