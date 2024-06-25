При поддержке Yelo Bank прошел Международный форум «Эколингвистика»

В рамках «Года солидарности зеленого мира» Yelo Bank продолжает активно поддерживать экологические инициативы. На этот раз банк оказал поддержку II Международному форуму преподавателей иностранных языков на тему «Эколингвистика», организованному Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом (UNEC). Цель форума – изучение ключевой роли языка в продвижении зеленых инициатив в мире, где решаются экологические проблемы.
Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, и посол Великобритании в Азербайджане, Фергюс Оулд, приняли участие в открытии международного форума, которое состоялось в Бакинском конгресс-центре. Мероприятие продолжилось интересными выступлениями по теме, а также панельной дискуссией под модерацией директора кафедры иностранных языков UNEC, доцента Айсель Халиловой. Во второй части форума, на котором присутствовало более 400 участников, были проведены презентации в области лингвистики и экологических исследований.
Стоит отметить, что Yelo Bank также поддержал I Международный форум преподавателей иностранных языков, прошедший в прошлом году. Темой прошлогоднего форума были «Инновационные стратегии в изучении иностранных языков», и мероприятие было посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Yelo Bank является активным сторонником образования и экологических инициатив в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Банк намерен продолжать свои инициативы и активное сотрудничество с вузами, направленное на светлое будущее нашего образования.
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