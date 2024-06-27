AccessBank объявляет тендер на Prolongation of HPE equipments support 2024

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на Prolongation of HPE equipments support 2024 Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации. Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 08.07.2024

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