Банк Республика обновил приложение “Mobil Ofis Biznes” для бизнес-клиентов!

Банк Республика запустил обновленное приложение #MobilOfisBiznes для корпоративных клиентов!
Банк Республика придающий большое значение развитию реального сектора в нашей стране, запустил новое, улучшенное приложение “Mobil Ofis Biznes” для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Через приложение #MobilOfisBiznes юридические лица и индивидуальные предприниматели в любое время суток и оперативно смогут получить информацию о текущих счетах, картах, переводах и т.д. не приходя в банк через свои смартфоны.
Отметим, что #MobilOfisBiznes, предназначенный как для пользователей iOS, так и для Android, создан с учетом новейшего пользовательского опыта и тенденций дизайна. В обновленное приложение #MobilOfisBiznes сейчас также было добавлено меню «Подписи». Благодаря этому клиенты смогут подтверждать и контролировать все свои платежи.
С обновленным приложением #MobilOfisBiznes быть предпринимателем станет удобнее, ведь ваш офис будет у вас в кармане.
Привнесите #комфорт в свой бизнес, управляйте своим бизнесом в #однокасание!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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