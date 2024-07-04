Заказать справку в посольство легко через приложение Yelo

Готовитесь к заграничной поездке? Сделайте её комфортнее с приложением Yelo. Благодаря многофункциональному мобильному приложению Yelo Bank вы можете заказать справку для посольства, не посещая филиал. Для этого в разделе «Дополнения» приложения Yelo выберите «Справка в посольство» или во внутреннем меню как любой карты, так и счета. Введите необходимую информацию и оформите заказ. Документ будет доставлен вам курьером в течение 1 рабочего дня.

Yelo Bank постоянно старается облегчить жизнь своим клиентам с помощью инновационных решений. В частности, приложение Yelo включает в себя ряд банковских сервисов, реализуемых в отделениях. За несколько минут через приложение можно заказать карту, кредит, выполнить денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределами, а также оплатить коммунальные услуги, парковку, государственные сборы и другие платежи. Кроме того, с помощью приложения Yelo вы можете легко отправлять или получать деньги от других пользователей в вашей телефонной книге, которые загрузили приложение. Чтобы загрузить приложение Yelo: https://bit.ly/ylmbltb

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!