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05.07.2024 15:15

Развивайте свой бизнес с помощью кредита под 5% годовых от Yelo Bank

Yelo Bank, всегда поддерживающий развитие и финансирование предпринимательства, создает широкие возможности для реального сектора. Банк предлагает бизнес-кредиты под 5% годовых в рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства (ФРП). В Yelo Bank можно получить бизнес-кредит на сумму до 10 миллионов манатов на срок до 60 месяцев за счет средств Фонда. Кроме того, предприниматели, взявшие кредит, могут воспользоваться льготным периодом до половины срока кредита.

Отметим, что Yelo Bank вошел в топ-5 среди уполномоченных банков по итогам первых 5 месяцев 2024 года по количеству и объему выданных кредитов за счет средств ФРП. Оформить кредит для яркого развития своего бизнеса можно, обратившись в любое отделение или перейдя по ссылке: https://bit.ly/4cPJlI7

Хотите оформить кредит ФРП? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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