Антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе соответствовали праву на самооборону в рамках Устава ООН – Байрамов

Азербайджан, осуществляя антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе страны, действовал в соответствии с Уставом ООН, в частности, воспользовался правом на самооборону, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов.

«Азербайджан в рамках антитеррористических мероприятий действовал в рамках Устава ООН. Меры Азербайджана были неизбежны из-за провокационных действий Армении. Контртеррористические мероприятия ВС Азербайджана были проведены в соответствии с Уставом ООН, правом на самооборону», - сказал Байрамов в Нью-Йорке на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Карабаха.

При этом министр отметил, что очередное обращение Армении в Совет Безопасности для обсуждения данного вопроса «является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела стран».

«В то же время это неэффективно и бессмысленно. По сути, сегодня, когда созывался Совет для обсуждений в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия уже были остановлены, тем самым появилась возможность для обсуждения практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана», - сказал министр.

Глава МИД добавил, что антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией армян Карабаха вопреки взятым ею обязательств о выводе военных с международно признанных территорий Азербайджана.

По его словам, в течение 24 часов, что длились антитеррористические мероприятия, азербайджанские военные заняли более 90 постов незаконных формирований, нейтрализованы 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 электромагнитических боевых систем и две системы противовоздушной обороны. «Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан так и поступил. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения", - сказал Байрамов, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что ВС Азербайджана действовали профессионально, использовали высокоточное оружие для выведения из строя исключительно военной инфраструктуры. «Это красноречиво подтверждается заявлением премьер-министра Армении Пашиняна, который несколько часов назад сказал, что нет угрозы для гражданских лиц в Нагорном Карабахе», - подчеркнул Байрамов.

Глава МИД отметил, что Азербайджан в течение нескольких недель предупреждал о том, что Армения может осуществить военную авантюру, в частности, велся систематический обстрел позиций ВС Азербайджана. Все это усиливало напряженность в регионе.

«Провокационные действия премьера Пашиняна показывают, что Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану. Они также показывают, что Армения не хочет добросовестно участвовать в мирных переговорах с Азербайджаном», - подчеркнул Байрамов.

Министр отметил, что в нынешний решающий момент возникновения исторической возможности по налаживанию добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном, международная общественность и Совбез ООН, в том числе, «должны адекватно осознавать риски и угрозы в связи с деструктивными действиями Армении, и чрезвычайно важно решительно отвергать попытки Армении злоупотребить Совбезом ООН для сокрытия своих деяний, противоречащих международному праву».

Байрамов заявил, что Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод местных армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией Азербайджана и соответствующими международными механизмами прав человека, в том числе механизмами, предусмотренными для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. «Вместе с тем Азербайджан напоминает о том, что все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств. Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе», - отметил министр.

Глава МИД также подтвердил готовность Азербайджана к продолжению мирных переговоров с Арменией.

А.Азизов