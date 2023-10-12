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Внешняя политика 12.10.2023 20:22

Баку в суде ООН отверг обвинения в "этнических чистках" в Карабахе

Официальный Баку категорически отвергает все обвинения Еревана в якобы этнических чистках в отношении армянского населения Карабахского региона Азербайджана, заявил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов в четверг на слушаниях в Международном суде ООН.

“Азербайджан категорически отвергает все обвинения в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха”, - сказал Мамедов на слушаниях.


Мамедов подчеркнул, что обвинения Армении о якобы этнических чистках и жестоком обращении с армянским мирным населением никак не отражают реальности, вдобавок, они полностью противоречат выводам, к которым пришли две миссии ООН совместно с другими международными организациями в ходе своих визитов Карабах в течение октября.


“Азербайджан не проводил и не будет проводить этнические чистки, не нападал и не будет нападать на гражданское население. Карабахские армяне являются гражданами нашей страны, их права и безопасность будут обеспечены как и у других граждан страны. Азербайджан готов создать условия для их возвращения и нормальной жизни", - подчеркнул замминистра.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ООН, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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