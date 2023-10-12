Официальный Баку категорически отвергает все обвинения Еревана в якобы этнических чистках в отношении армянского населения Карабахского региона Азербайджана, заявил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов в четверг на слушаниях в Международном суде ООН.

“Азербайджан категорически отвергает все обвинения в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха”, - сказал Мамедов на слушаниях.





Мамедов подчеркнул, что обвинения Армении о якобы этнических чистках и жестоком обращении с армянским мирным населением никак не отражают реальности, вдобавок, они полностью противоречат выводам, к которым пришли две миссии ООН совместно с другими международными организациями в ходе своих визитов Карабах в течение октября.





“Азербайджан не проводил и не будет проводить этнические чистки, не нападал и не будет нападать на гражданское население. Карабахские армяне являются гражданами нашей страны, их права и безопасность будут обеспечены как и у других граждан страны. Азербайджан готов создать условия для их возвращения и нормальной жизни", - подчеркнул замминистра.





Х.Насирзаде