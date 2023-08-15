Глава МИД Армении едет в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Карабаху

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, которое пройдет по просьбе Армении. "16 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк для участия во внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Армении", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

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