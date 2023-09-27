Гаджизаде ответил комиссару ООН

В Азербайджане приняли к сведению заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации в Карабахском регионе страны и на Южном Кавказе в целом.
«Мы приняли к сведению недавние высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка», - заявил в среду спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, «каждое действие Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, включая последнее 24-часовые антитеррористические мероприятия, соответствовало нормам и принципам международного права». Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов в рамках проводимых мероприятий, подчеркнул представитель министерства.
Он отметил, что «Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян, несмотря на то, что азербайджанцы, которые подверглись массовым убийствам в течение почти 30-летней военной оккупации Армении, были лишены своих прав».
«К сожалению, никто также не призвал защитить права около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обеспечить их право на безопасное и достойное возвращение. Хотя Азербайджан и после 44-дневной войны, и в результате антитеррористических мер оказывает помощь в поиске пропавших без вести лиц, мы не наблюдаем такого же внимания в отношении примерно 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев», - добавил спикер внешнеполитического ведомства.
Представитель МИД выразил надежду на то, что призывы верховного комиссара ООН провести прозрачное расследование для решения вопроса о привлечении к ответственности и наказании виновных «будут серьезно восприняты международным сообществом, которое почти 30 лет игнорировало призывы Азербайджана наказать виновных в Ходжалинском геноциде, других массовых убийствах и преступлениях против человечности».
«Мы также надеемся, что Армения, следуя этому призыву представителя ООН, не будет отрицать права азербайджанцев, массово изгнанных с нынешней территории этой страны, и создаст условия для диалога с целью обеспечения их права на возвращение в свои дома», - заявил Гаджизаде.
Р.Керимов
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