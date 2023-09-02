Захарова прокомментировала «новые» предложения ООН по зерновой сделке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение в турецком агентстве Anadolu о том, что новый пакет предложений ООН по черноморской зерновой сделке подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов России.
"Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Об этих же условиях в начале августа говорил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле "зерновую сделку". Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.
В.Алиев
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