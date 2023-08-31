ООН в предложениях по возобновлению черноморской зерновой инициативы учла позицию РФ - Гутерриш

ООН постаралась учесть позицию Москвы при составлении направленного России письма с предложениями по возобновлению черноморского соглашения по зерну, заявил журналистам в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы представили ряд конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел. Эти предложения позволили бы создать условия для возобновления черноморской инициативы", - сказал он в ходе брифинга.

Гутерриш отметил, что в то же время ООН "приняла во внимание запросы российской стороны, и я полагаю, что мы представили предложения, которые могли бы стать базой для возобновления соглашения".

Как сообщалось, ранее в августе Лавров на встрече с Гутерришем подтвердил позицию РФ о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией. Комментируя предложения Гутерриша, изложенные в письме, Лавров заявил, что "по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии".

"Есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее. Все упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна и российских удобрений, мешает Запад, - ООНовцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, - Запад этого делать не хочет", - сказал Лавров.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.