Гутерриш обещает продолжать контакты со всеми сторонами по поводу зерновой инициативы

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу возможности восстановления черноморской зерновой инициативы.
"Контакты со всеми сторонами будут продолжены. С Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Гутерриш отметил, что он нацелен именно на договоренности, которые бы отвечали интересам как Киева, так и Москвы.
"Мы должны быть прагматичны (...). И мы должны делать все, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки", - отметил он, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным разработать новую черноморскую инициативу, уже без участия российской стороны.
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