Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

Дальнее зарубежье 17.09.2023 12:00

Госсекретарь США обсудил «зерновую сделку» с генсеком ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ряд вопросов, в том числе касающихся "зерновой сделки", сообщили в Госдепартаменте.

"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу", - говорится в сообщении.

Стороны также коснулись ситуации вокруг Украины, безопасности на Гаити и обстановки в США, отметили в Госдепартаменте.

Телефонный разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ООН, ЗЕРНО


Похожие новости


Блинкен обсудил с израильским министром региональную деятельность Ирана Блинкен заверяет, что США не меняли подход к решению связанных с Ираном проблем Блинкен заявил о поддержке США решений ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере Блинкен предупредил о возможном прекращении помощи Нигеру в связи с военным переворотом Госсекретарь США и новозеландский премьер высказались за свободный Тихоокеанский регион и в поддержку Украины - госдеп США стремятся к стабильности в отношениях с Китаем - Госсекретарь Байрамов на встрече с Блинкеном отметил необходимость вывода армянских военных из Карабаха Си Цзиньпин примет Блинкена в рамках визита госсекретаря в Пекин Визит Блинкена в Пекин вряд ли ускорит «оттепель» в отношениях США с Китаем, которую предрекал Байден - СМИ Блинкен в конце недели посетит Китай, затем отправится в Великобританию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az