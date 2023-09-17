Госсекретарь США обсудил «зерновую сделку» с генсеком ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ряд вопросов, в том числе касающихся "зерновой сделки", сообщили в Госдепартаменте. "Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу", - говорится в сообщении. Стороны также коснулись ситуации вокруг Украины, безопасности на Гаити и обстановки в США, отметили в Госдепартаменте. Телефонный разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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