Блинкен заверил Зеленского в поддержке Украины как со стороны США, так и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал во вторник в Давосе президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.
"Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву - ИФ)", - приводит европейские СМИ слова Блинкена.
Госсекретарь США в разговоре с Зеленским добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.
"Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - подчеркнул он.
В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля.
Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, - принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.
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