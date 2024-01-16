Блинкен заверил Зеленского в поддержке Украины как со стороны США, так и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал во вторник в Давосе президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

"Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву - ИФ)", - приводит европейские СМИ слова Блинкена.

Госсекретарь США в разговоре с Зеленским добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.

"Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - подчеркнул он.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля.

Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, - принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.