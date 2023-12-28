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Блинкен может совершить новое ближневосточное турне на следующей неделе для обсуждения ситуации в Газе

Как ожидается, госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Израиль и некоторые другие ближневосточные страны, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты в связи с ситуацией в секторе Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Подробности и детали ожидаемой поездки не приводятся.

В то же время, CNN напоминает, что снижение интенсивности действий армии Израиля в секторе Газа и другая фаза операции против ХАМАС были в центре внимания переговоров в Вашингтоне на этой неделе, ситуацию обсуждали Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, стороны обсуждали вопросы "перехода к другой фазе войны", что предусматривает, в частности, "максимальное сосредоточение внимания на важных объектах ХАМАС".

Стороны также затронули проблемы гуманитарной ситуации и минимизации ущерба гражданскому населению в ходе боевых действий, освобождение заложников, остающихся у ХАМАС, а также уделили внимание "планированию постконфликтной ситуации в Газе", информирует CNN.

В Вашингтоне добиваются, чтобы Израиль "отошел от войны высокой интенсивности, которую он ведет в Газе уже почти три месяца, ее жертвами в секторе стали уже более 20 тыс. человек", пишет CNN.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЛИЖВОСТОК, ПОЕЗДКА


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