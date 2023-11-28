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Дальнее зарубежье 28.11.2023 10:34

Блинкен в рамках зарубежного турне примет участие в заседание совета Украина-НАТО и посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 27 ноября по 2 декабря нанесет визиты в Бельгию, Северную Македонию, Израиль, Западный берег реки Иордан и ОАЭ, сообщил американский госдепартамент.

Согласно сообщению, в Бельгии Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, включая первое заседание совета Украина-НАТО на уровне глав МИД, при этом он "подчеркнет непоколебимую приверженность" Североатлантического альянса поддержке Украины.

Кроме этого госсекретарь заявит о "поддержке демократии и региональной стабильности на Западных Балканах и обсудит приоритеты Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года", отмечается в сообщении.

Во время визита в Северную Македонию Блинкен, по данным госдепа, подтвердит приверженность США содействию безопасности и сотрудничеству между государствами "с особым акцентом на права человека и мирное разрешение споров", а также подчеркнет роль ОБСЕ в этом процессе.

В Израиле и на Западном берегу реки Иордан госсекретарь "обсудит право Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом", усилия по освобождения заложников, защите жизни гражданского населения во время операций Израиля в секторе Газа и ускорению оказания гуманитарной помощи мирным жителям Газы. Он обратит внимание на необходимость "ощутимых шагов по созданию будущего палестинского государства" и предотвращения расширения нынешнего конфликта, информирует госдеп.

В Дубае Блинкен примет участие в Конференции ООН по климату, а также обсудит с коллегами региональные вопросы, включая конфликт между Израилем и ХАМАС, говорится в сообщении.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ТУРНЕ


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