Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
Дальнее зарубежье 21.03.2024 10:35

США выступают за единое управление сектором Газа и Западным берегом - Блинкен

Следует быть готовым к решению вопроса об управлении сектором Газа по завершении нынешнего палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Хадат" в Джидде в рамках своего ближневосточного турне.

"Мы хотим, чтобы конфликт закончился как можно скорее с учетом сохранения у Израиля способности защищать себя. (...) Мы хотели бы видеть, в конечном счете, единое управление Газой и Западным берегом с возрожденной Палестинской администрацией во главе", - сказал Блинкен.

При этом Блинкен добавил: "Мы не хотим, и ясно дали это понять, что повторной оккупации со стороны Израиля быть не может, мы не можем также допустить, чтобы ХАМАС руководил Газой".

По словам госсекретаря, необходимо "не допустить вакуума власти", убедиться, что существует план обеспечения безопасности, а также обеспечить массированные поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы люди могли начать восстанавливать свою жизнь и свои общины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ГАЗА, БУДУЩЕЕ


Похожие новости


Блинкен посетит Саудовскую Аравию и Египет для осуждения перемирия в Газе Блинкен: создание палестинского государства является лучшим путем урегулирования ближневосточного конфликта Блинкен отправляется в очередное ближневосточное турне в надежде добиться перемирия в Газе - госдеп США Блинкен в шестой раз с начала военного конфликта в Газе посетит Израиль Блинкен заверил Зеленского в поддержке Украины как со стороны США, так и ЕС США выделяют Украине дополнительную помощь на $250 млн - Блинкен Блинкен может совершить новое ближневосточное турне на следующей неделе для обсуждения ситуации в Газе Блинкен обещает обсудить продление гуманитарной паузы в секторе Газа Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшие недели одобрит запрос Байдена на дополнительное финансирование Блинкен в рамках зарубежного турне примет участие в заседание совета Украина-НАТО и посетит Израиль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az