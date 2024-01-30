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Дальнее зарубежье 30.01.2024 16:25

Блинкен в шестой раз с начала военного конфликта в Газе посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль с 3 по 5 февраля, сообщили во вторник израильские СМИ.

Они отмечают, что это будет шестой визит Блинкена в Израиль с момента начала военного конфликта в октябре в секторе Газа.

Госсекретарь в последний раз посещал Израиль ранее в январе, тогда он провел ряд встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и военным руководством.

Визит госсекретаря пройдет в то время, когда Катар, Египет, США и Израиль работают над приемлемой для обеих конфликтующих сторон формулой освобождения всех удерживаемых радикальной группировкой ХАМАС заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня в Газе. Эта формула должна стать основой для последующих переговоров о длительном урегулировании в анклаве.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным властей Газы, более 26 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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