США выделяют Украине дополнительную помощь на $250 млн - Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о выделении Украине военной помощи на $250 млн.
"Соединенные Штаты объявляют о последнем в этом году пакете вооружений и техники для Украины", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, в новый пакет помощи входят боеприпасы для противовоздушной обороны, другие компоненты систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 млн патронов.
В свою очередь, в Пентагоне уточнили, что новый пакет включает дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin,AT-4 и TOW, более 15 млн патронов к стрелковому оружию.
Это последний пакет помощи Украине, который предоставят США до тех пор, пока Конгресс не одобрит запросы администрации Байдена на финансирование.
"Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро, как можно скорее, для продвижения интересов нашей национальной безопасности, помогая Украине", - отметил Блинкен.
Ранее президент США запросил у Конгресса дополнительный пакет, включающий более $60 млрд помощи Украине.
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