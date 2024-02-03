Блинкен отправляется в очередное ближневосточное турне в надежде добиться перемирия в Газе - госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-8 февраля посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и Западный берег реки Иордан, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь продолжит дипломатические усилия по достижению соглашения, обеспечивающего освобождение всех оставшихся заложников и включающего гуманитарную паузу, которая позволит обеспечить устойчивую и расширенную доставку гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе", - говорится в сообщении.
Блинкен "продолжит работу по предотвращению распространения конфликта" и предупредит, что США "предпримут надлежащие шаги для защиты своего персонала и права на свободу судоходства в Красном море".
Госдеп обращает внимание, что нынешняя поездка главы госдепа на Ближний Восток станет пятой после 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС на Израиль.
Как сообщалось, представитель катарского МИД в пятницу заявил, что ХАМАС дал предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.
Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава.
"Мы подтверждаем нашу позицию - любые переговоры должны привести к полному прекращению агрессии, выводу оккупационной армии за пределы сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в места их проживания", - говорится в заявлении Хании, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС.
Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что в руководстве палестинской группировки продолжают обсуждение сделки о прекращении огня в секторе Газа.
7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против группировки в секторе Газа.
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