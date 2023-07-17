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Дальнее зарубежье 17.07.2023 20:01

Генсек ООН разочарован отклонением его предложений по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование в связи с тем, что его предложения по черноморской инициативе отклонили, но пообещал продолжить усилия, чтобы продукция из России и Украины поступала на мировые рынки.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения не приняли. Но это не остановит наши усилия по облегчению доступа на мировые рынки для продовольственных продуктов и удобрений России и Украины", - сказал Гутерриш.

Он также заявил, что ему известно о сохранении "некоторых препятствий" для российской продукции и удобрений, но в то же время многие из них ООН уже устранила.

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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