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Генсек ООН в Рафахе призвал Израиль обеспечить доступ помощи в сектор Газа

Израилю необходимо принять на себя обязательство по обеспечению всего сектора Газа необходимой гуманитарной помощью, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в субботу перед журналистами на КПП "Рафах" на границе Египта с сектором Газа. Трансляцию выступления вело телевидение ООН.

"Здесь на этом КПП, мы видим все это горе и бессердечие. Длинная очередь фур с гуманитарной помощью, которым не дают дороги, с одной стороны, и длинный шлейф голода с другой", - сказал он.

"Это более чем трагично. Это моральное оскорбление", - отметил Гутерриш.

"Настало время для того, чтобы Израиль дал непоколебимое обязательство и открыл доступ для гуманитарных грузов для всего сектора Газа", - подчеркнул он, пообещав продолжить работу с Египтом по обеспечению Газы необходимой помощью.

Генсек ООН заявил, что "ничто не может оправдать ужасающее нападение, совершенное ХАМАС 7 октября прошлого года, но также ничего не может оправдать и коллективного наказания всего палестинского народа".

Он призвал к немедленному прекращению огня: "Сейчас как никогда наступило время объявить гуманитарное прекращение огня, пришло время для того, чтобы оружие смолкло".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РАФАХ, ВИЗИТ


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