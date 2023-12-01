Генсек ООН опечален возобновлением боевых действий в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, говорится в его заявлении, распространенном в соцсети X.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи с возобновлением военной операции в секторе Газа", - написал он.

"Я все еще надеюсь, что удастся возобновить гумпаузу. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить долгосрочное прекращение огня в гуманитарных целях", - отмечается в заявлении.