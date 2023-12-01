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Дальнее зарубежье 01.12.2023 16:04

Генсек ООН опечален возобновлением боевых действий в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, говорится в его заявлении, распространенном в соцсети X.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи с возобновлением военной операции в секторе Газа", - написал он.

"Я все еще надеюсь, что удастся возобновить гумпаузу. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить долгосрочное прекращение огня в гуманитарных целях", - отмечается в заявлении.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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