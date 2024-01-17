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Экология 17.01.2024 22:29

Генсек ООН считает неизбежным отказ мира от ископаемого топлива, надеется, что это произойдет не слишком поздно

Генсек ООН Антониу Гутерриш предположил в среду, что поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежен.

"Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.

"Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно", - подчеркнул он.

Гутерриш призвал "действовать с тем, чтобы обеспечить правильный переход к возобновляемым источникам энергии".

В декабре прошлого года страны-участницы климатического саммита COP28 одобрили итоговый документ, предложенный ОАЭ и призывающий к отходу от использования ископаемого топлива к 2050 году.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТОПЛИВО, ПРИЗЫВ


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