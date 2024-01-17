Генсек ООН считает неизбежным отказ мира от ископаемого топлива, надеется, что это произойдет не слишком поздно

Генсек ООН Антониу Гутерриш предположил в среду, что поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежен.

"Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.

"Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно", - подчеркнул он.

Гутерриш призвал "действовать с тем, чтобы обеспечить правильный переход к возобновляемым источникам энергии".

В декабре прошлого года страны-участницы климатического саммита COP28 одобрили итоговый документ, предложенный ОАЭ и призывающий к отходу от использования ископаемого топлива к 2050 году.