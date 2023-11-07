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Дальнее зарубежье 07.11.2023 10:14

Генсек ООН призвал собрать $1,2 млрд на гуманитарную помощь сектору Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на брифинге, что назрела острая необходимость резко увеличить поток помощи сектору Газа, столкнувшемуся с гуманитарной катастрофой, и призвал собрать на эти цели $1,2 млрд.

Он сообщил: "Сегодня Организация Объединенных Наций и наши партнеры запускают гуманитарный призыв на сумму $1,2 млрд, чтобы помочь 2,7 млн человек - это все население сектора Газа и полмиллиона палестинцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим".

"Стороны конфликта - и, по сути, международное сообщество - несут непосредственную и фундаментальную ответственность: положить конец бесчеловечным коллективным страданиям и резко расширить гуманитарную помощь Газе", - сказал он.

По его словам, некоторая жизненно необходимая помощь поступает в Газу из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах.

"Но ручеек помощи не покрывает океана потребностей", - отметил он.

Генсек добавил: "Путь вперед ясен. Немедленное прекращение огня. Соблюдение всеми сторонами своих обязательств и принципов международного гуманитарного права. (...) Нужно больше продовольствия, больше воды, больше медикаментов и, конечно же, больше топлива, поступающих в Газу безопасно, быстро и в необходимых количествах".

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ГАЗА, ПОМОЩЬ


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